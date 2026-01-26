Seit vielen Jahren treffen sich die Montagsmaler stets zum Wochenstart, um zusammen zu freestylen. Inzwischen veröffentlichen sie auch regelmäßig Videos. Die zu sehen, ist ein großer Spaß.

In diesem Spätshop in der Burgstraße in Halle haben die Montagsmaler ihre sogenannte „MoMa Corner“ veranstaltet.

Halle (Saale)/MZ. - Zu Beginn des anderthalbminütigen Videos ist ein Herr in edlem Frack zu sehen. In der Hand ein Tablett mit einem Mikro darauf. Das schnappt sich ein anderer Mann mit Sonnenbrille, Basecap und darüber gezogener Kapuze und sprechsingt bis zum Ende des Videos seine Zeilen. Die um ihn herum stehenden Leuten gucken derweil unbeteiligt auf ihre Handys oder ins Regal.