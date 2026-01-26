weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Karneval in Köthen: Wechsel an Kukakö-Spitze - Wie der neue Präsident in der eigenen Familie auf Amtsübernahme vorbereitet wird

Karneval in Köthen Wechsel an Kukakö-Spitze - Wie der neue Präsident in der eigenen Familie auf Amtsübernahme vorbereitet wird

Till Mormann ist der achte Präsident der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö. Der 26-Jährige ist bereits seit 25 Jahren in die Arbeit des Vereins involviert.

Von Karl Ebert Aktualisiert: 26.01.2026, 13:32
Ronald und Till Mormann haben als Ziethebäpers auf 2024 zu bekannten Melodien scharfsinnig politische Widrigkeiten aufs Korn genommen.
Ronald und Till Mormann haben als Ziethebäpers auf 2024 zu bekannten Melodien scharfsinnig politische Widrigkeiten aufs Korn genommen. Foto: Torsten Waschinski

Köthen/MZ. - Ein ganz normaler Sonnabendnachmittag auf dem Vereinsgelände der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft. Draußen ist alles ruhig, doch im Vereinsheim herrscht tüchtige Geschäftigkeit. Und mittendrin Ronald, Dennis und Till Mormann – die Gesichter des Kukakö.