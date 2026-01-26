Karneval in Köthen Wechsel an Kukakö-Spitze - Wie der neue Präsident in der eigenen Familie auf Amtsübernahme vorbereitet wird
Till Mormann ist der achte Präsident der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö. Der 26-Jährige ist bereits seit 25 Jahren in die Arbeit des Vereins involviert.
Aktualisiert: 26.01.2026, 13:32
Köthen/MZ. - Ein ganz normaler Sonnabendnachmittag auf dem Vereinsgelände der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft. Draußen ist alles ruhig, doch im Vereinsheim herrscht tüchtige Geschäftigkeit. Und mittendrin Ronald, Dennis und Till Mormann – die Gesichter des Kukakö.