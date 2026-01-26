Till Mormann ist der achte Präsident der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö. Der 26-Jährige ist bereits seit 25 Jahren in die Arbeit des Vereins involviert.

Wechsel an Kukakö-Spitze - Wie der neue Präsident in der eigenen Familie auf Amtsübernahme vorbereitet wird

Ronald und Till Mormann haben als Ziethebäpers auf 2024 zu bekannten Melodien scharfsinnig politische Widrigkeiten aufs Korn genommen.

Köthen/MZ. - Ein ganz normaler Sonnabendnachmittag auf dem Vereinsgelände der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft. Draußen ist alles ruhig, doch im Vereinsheim herrscht tüchtige Geschäftigkeit. Und mittendrin Ronald, Dennis und Till Mormann – die Gesichter des Kukakö.