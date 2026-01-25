Neue Details zur Personalpolitik im OB-Büro von Alexander Vogt in Halle werfen große Fragen auf. Der gefeuerte Referent Achmed Großer hatte wohl mehr Einfluss als bisher bekannt war.

Was Vogts fragwürdiger Chauffeur mit dem gefeuerten OB-Referenten in Halle zu tun hat

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt am Heck seines Dienstwagens. Sein kurz nach Amtsantritt verpflichteter ehemaliger Chauffeur war wohl unter dubiosen Umständen angestellt.

Halle (Saale)/MZ. - Man hätte meinen können, dass sich der Wirbel um Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) legt, nachdem der kürzlich seinen persönlichen Referenten und seine OB-Büroleiterin entlassen hat. Doch nun gelangen neue Details ans Licht, die große Fragen zu Vogts Personalpolitik und den Zuständen im Ratshof aufwerfen.