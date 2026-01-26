Seit 2023 gingen im Saalekreis nur neun neue Windräder ans Netz, acht davon im Energiepark Bad Lauchstädt. Während Investoren weitere Parks planen, bremsen Genehmigungen, Regionalplanung und neue Flächenvorgaben den Ausbau weiter aus.

Viel Streit, wenig Windräder – warum der Ausbau im Saalekreis stockt

270 Windräder drehen sich bereits zwischen Petersberg und Ziegelrodaer Forst - wie hier hinter der Biogasanlage in Bad Lauchstädt, wo neue Projekte zwar in der Pipeline stehen – doch viele Anlagen bisher nur auf dem Papier existieren.

Merseburg/MZ. - Über neue Windräder oder gar ganze Windparks wurde im Saalekreis in den vergangenen Monaten und Jahren häufig diskutiert. Tatsächlich entstanden sind allerdings fast keine. Das geht aus einer Antwort der Kreisverwaltung auf eine MZ-Anfrage hervor.