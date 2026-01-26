Leck in der Trinkwasserleitung Nach Havarie in Förderstraße Merseburg: Wasser in Kita Spatzennest abgestellt

Wegen einer Havarie in der Förderstraße in Merseburg musste am Montag in der gesamten Straße das Trinkwasser abgestellt werden. Auch die Kita Spatzennest ist betroffen, wo man sich aber zu helfen wusste: Die Mitarbeiter füllten kurzerhand Wasser in Eimern ab. Denn einen Wasserwagen konnte die Midewa aufgrund des Frosts nicht stellen. Wann das Trinkwasser wieder fließen soll.