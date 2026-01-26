Leck in der Trinkwasserleitung Nach Havarie in Förderstraße Merseburg: Wasser in Kita Spatzennest abgestellt
Wegen einer Havarie in der Förderstraße in Merseburg musste am Montag in der gesamten Straße das Trinkwasser abgestellt werden. Auch die Kita Spatzennest ist betroffen, wo man sich aber zu helfen wusste: Die Mitarbeiter füllten kurzerhand Wasser in Eimern ab. Denn einen Wasserwagen konnte die Midewa aufgrund des Frosts nicht stellen. Wann das Trinkwasser wieder fließen soll.
26.01.2026, 15:45
Merseburg/MZ. - Aufgrund einer Havarie an der Trinkwasserleitung in der Merseburger Förderstraße sitzen seit Montagnachmittag (26. Januar 2026) alle Anrainer der Förderstraße auf dem Trockenen. Auch in der Kita Spatzennest, die sich in der Förderstraße befindet, musste das Wasser aufgrund der Havarie abgestellt werden.