Ein maskierter Mann hat am Montagmittag zwei Geschäfte in der Weißenfelser Innenstadt überfallen und dabei sogar eine Waffe abgefeuert. Seine Flucht endete wenig später mit einer Festnahme in einer Regionalbahn.

Der Täter hatte in der Fischstraße und der Jüdenstraße in Weißenfels zwei Geschäfte überfallen. Dort erbeutete er Bargeld und Tabakwaren.

Weißenfels. – In der Innenstadt von Weißenfels sind am Montagmittag zwei Geschäfte überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein dunkel gekleideter und maskierter Mann in kurzem Abstand in der Fischstraße und der Jüdenstraße versucht, Bargeld zu erbeuten.

Demnach habe der Täter bei seinem Raubzug einen pistolenähnlichen Gegenstand mit sich geführt, den er in Jüdenstraße auch abgefeuert haben soll.

Räuber mit Waffe in Weißenfels in Regionalbahn gefasst

Anschließend habe der Täter dort Geld und Tabakwaren an sich genommen und sei mit einem E-Scooter in Richtung Bahnhof geflüchtet.

In Absprache mit der Netzleitzentrale der Deutschen Bahn stoppte die Polizei kurzzeitig den Zugverkehr. Dadurch sei es den Beamten gelungen, den Tatverdächtigen in einer haltenden Regionalbahn festzunehmen.

Es handelte sich um einen 19-Jährigen. Bei dessen Durchsuchung seien das Diebesgut sowie eine Schreckschusspistole gefunden worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der polizeilich bislang nicht bekannte Mann aus Naumburg während der Tat unter Drogeneinfluss gestanden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.