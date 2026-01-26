Tödlicher Unfall in Hergisdorf Nach schwerem Unfall in Hergisdorf: Sohn des Opfers appelliert an Todesfahrer, sich zu stellen

Nach dem tödlichen Unfall eines 76‑Jährigen auf der L 225 bei Hergisdorf sucht die Polizei weiter nach dem unbekannten Fahrer eines Toyota Auris. In der MDR‑Sendung „Kripo Live“ wandte sich der Sohn des Opfers nun mit eindringlichen Worten an den Verursacher.