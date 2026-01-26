Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hat in Halle dem Weissen Ring Geld gespendet. Dieses soll die Unterstützung von Menschen fördern, die Opfer von Straftaten geworden sind.

Halle (Saale)/MZ/LM. - Kriminalität und Gewalt hinterlassen bei Betroffenen oft tiefe Spuren. Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind, stehen nicht selten plötzlich vor großen emotionalen und praktischen Herausforderungen. In solchen Situationen will der Weisse Ring Halt, Orientierung und konkrete Hilfe bieten.

Um diese Arbeit der Organisation zu unterstützen, hat die Investitionsbank Sachsen-Anhalt dem Weissen Ring 1.000 Euro gespendet. Investitionsbank-Vorstand Marc Melzer übergab die Spende in Halle an die Landesvorsitzende des Weissen Rings Sachsen-Anhalt, Kerstin Godenrath.

Investitionsbank möchte Beitrag zur Arbeit des Weissen Rings leisten

Der Betrag stammt aus dem Engagement der Mitarbeitenden der Investitionsbank. Mit Einsatz und Herzblut haben die Kolleginnen und Kollegen zahlreiche interne Aktivitäten initiiert und unterstützen damit verschiedenste gemeinnützige Projekte in der Region, heißt es in der Pressemitteilung des Weissen Rings.

Lesen Sie auch: Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“: Im Ehrenamt für Opfer im Einsatz

„Der Weisse Ring leistet eine unverzichtbare und vielfältige Arbeit“, sagt Melzer bei der Übergabe. „Mit unserer Spende möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass Betroffene schnelle Hilfe erhalten und bestmöglich beraten werden. Das ehrenamtliche Engagement beim Weissen Ring verdient höchsten Respekt und Anerkennung.“

Opfer von Straftaten sollen schnell und unbürokratisch Hilfe erhalten

Auch Kerstin Godenrath bedankte sich für die Unterstützung: „Der Weisse Ring in Sachsen-Anhalt freut sich sehr über das Engagement der Mitarbeitenden der Investitionsbank. Mit jeder Spende erhalten Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind, unbürokratisch und schnell die Hilfe, die sie benötigen. Natürlich leisten wir auch menschlichen Beistand, hören zu und zeigen Anteilnahme. Mit unseren Hilfen möchten wir Betroffene unterstützen, damit sie ihr Leben wieder selbstbestimmt führen können.“

Lesen Sie auch:Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Weißer Ring erhält Spendengelder für Anschlags-Opfer

Der Weisse Ring ist bundesweit tätig und unterstützt Opfer von Kriminalität und Gewalt unter anderem durch persönliche Beratung, Begleitung zu Behörden und Gerichten sowie durch finanzielle Hilfen in akuten Notlagen.