In Halle sollen die sogenannten Kosten der Unterkunft fortgeschrieben werden. Eine Fachfirma hat dafür viele Mietangebote untersucht. Das Ergebnis dürfte vor allem eine Bevölkerungsgruppe freuen.

Über 6.000 Mietangebote geprüft - so viel Geld bekommen Bürgergeldempfänger in Halle fürs Wohnen

In Halle-Neustadt gelten die Mieten häufig als „günstig“. Aber stimmt das?

Halle (Saale)/MZ. - Wer Bürgergeld bekommt, muss in der Regel keine Miete zahlen. Die Kosten übernimmt der Staat. Doch eine Luxuswohnung zahlt der Staat nicht. Oder etwa doch? In Halle sollen nun die Obergrenzen der sogenannten Kosten der Unterkunft (KdU) neu gefasst werden.