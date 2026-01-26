Bitterfeld-Wolfen lädt zum Neujahrsempfang. Im Kulturhaus wechseln sich Tanz, Gesang und Komik ab. Der Oberbürgermeister lüftet das Geheinis um die neue Kulturbotschafterin. Und plötzlich singen Lindenberg und Merkel.

Eine Stadt feiert sich - Bitterfeld-Wolfen lässt Lindenberg und Horst Schlämmer zum Jahresstart singen

Das Wolfener Ballett-Ensemble überzeugt mit mehreren Tänzen, darunter dem berührenden „Tränen“.

Wolfen/MZ. - Ein Empfang ohne Händeschütteln? Undenkbar. So werden Donnerstagabend im Städtischen Kulturhaus Wolfen viele Hände geschüttelt, Umarmungen getauscht und Freundschaftsbussis verteilt. Denn die kommunale Familie Bitterfeld-Wolfen lädt zum Neujahrsempfang. 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Vereinen, Feuerwehren, Bundeswehr, Kirchen, Nachbarkommunen sowie der Einwohnerschaft wollen das nicht verpassen. Sogar Prominente wie Udo Lindenberg, Angela Merkel, Horst Schlämmer, Dieter Bohlen oder Donald Trump geben stimmlich ihren Senf dazu.