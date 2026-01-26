Nach langer Schließung Winterlinge kehren zurück: Schlosspark Ostrau soll pünktlich wieder vollständig öffnen
Der Schlosspark Ostrau war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema in der Gemeinde. Vor allem kurzfristige Sperrungen sorgten für Fragen. Nun gibt es neue Entwicklungen, die für Besucher und Veranstalter gleichermaßen von Bedeutung sind.
26.01.2026, 15:47
Ostrau/MZ. - Nach monatelangen Einschränkungen gibt es gute Nachrichten aus Ostrau: Der Schlosspark soll pünktlich zur Blüte der Winterlinge wieder vollständig für Besucher geöffnet werden. Damit können im Frühjahr auch die beliebten Winterling-Tage wieder stattfinden.