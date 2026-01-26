Nach langer Schließung Winterlinge kehren zurück: Schlosspark Ostrau soll pünktlich wieder vollständig öffnen

Der Schlosspark Ostrau war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema in der Gemeinde. Vor allem kurzfristige Sperrungen sorgten für Fragen. Nun gibt es neue Entwicklungen, die für Besucher und Veranstalter gleichermaßen von Bedeutung sind.