Seit 2017 kämpfte der Verein Schloss Ostrau für eine Freigabe des Parks – mit Erfolg. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Aktuell seien Spaziergänger beim Betreten der Fläche in Gefahr.

Park in Ostrau musste gesperrt werden

Der Park in Ostrau ist für Besucher gesperrt. Doch die Türen stehen offen, das verunsichert einige Besucher, die trotzdem hereingehen.

Ostrau/MZ. - Die Mitglieder des Vereins Schloss Ostrau sind geschockt. Seit Anfang dieser Woche ist der Park in Ostrau komplett gesperrt. Gegen 7 Uhr sollen am Montag Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vor Ort gewesen sein, um den Park zu sperren. Was den Verein besonders ärgert: Es habe im Vorfeld keine Informationen dazu gegeben.