Nahverkehr in MSH Wer, wann, wie? Alle Infos zu den Schulungen für die Bus-App der VGS in Mansfeld-Südharz

Ab 1. August kommt in MSH der „On-Demand-Verkehr“ und damit der Bedarfsbus. Tickets für die flexiblen Kleinbusse können dann nur per App gebucht werden. Wer sich dies nicht so ohne Weiteres zutraut, kann an Schulungen teilnehmen. An wen diese gerichtet sind, was genau unterrichtet wird und wann die ersten anfangen werden, ist nun klar.