Einzigartige Kunsthandwerk-Stücke In Leder geschnitten: Welche besonderen Arbeiten jetzt in Quedlinburg aufgetaucht sind

Dem Antiquitäten- und Kunsthandel Friedrich Häusser in Quedlinburg ist jetzt ein Wappenpaar zum Verkauf angeboten worden. Was die Arbeiten zeigen, und was sie besonders macht.