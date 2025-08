Handwerk in Weißenfels

Thomas Pech steht an einem Modell des Weißenfelser Schlossturms auf dem Firmengelände in Nessa.

Nessa/MZ. - An sein erstes großes Objekt als Chef auf der Baustelle kann sich Thomas Pech noch gut erinnern. „Das war Mitte der 2000er Jahre ein Gebäude der Telekom in Frankfurt/Main“, erzählt er. Zu jener Zeit war der heute 45-Jährige zum Vorarbeiter bei der Dach- und Fassadenbau GmbH Schmidt aufgestiegen. Mittlerweile ist Pech seit kurzem gemeinsam mit Jens-Norbert Schmidt eingetragener Geschäftsführer des Handwerksbetriebes mit Sitz in Nessa.