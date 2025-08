Gestört aber Geil kommt am 15. November in den Volkspark nach Halle

Halle (Saale)/MZ - Nach spektakulären Auftritten auf den großen Bühnen von Tomorrowland, Parookaville und dem Sputnik Spring Break zieht es das aus Querfurt und Sangerhausen stammende Erfolgs-DJ-Duo „Gestört aber Geil“ nun in den Volkspark nach Halle. Für den 15. November wurde das Duo von den Eventveranstaltern Dennis Korunskij und Domenic Stamm in die Saalestadt geholt.

„In Halle fehlen Headliner dieser Art. Während in Leipzig oder – noch gut erreichbar – in Berlin regelmäßig groß aufgewartet wird, ist das in Halle nicht der Fall. Wir wollen zeigen, dass Halle nach dem Wegfall der Schorre auch noch Party machen kann“, berichtet Veranstalter Domenic Stamm.

Alexander Polzin Pächter das Volkspark Halle: „Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut“.

Warum die Wahl auf den Volkspark fiel, ist schnell erklärt. Nach Angaben von Dennis Korunskij wollte man die noch größte verfügbare Location der Stadt für dieses Event haben und das sei mit dem Volkspark gelungen. Alexander Polzin, Pächter des Volkspark, hat sich sehr über die Anfrage gefreut. „Der Volkspark ist Halles größte Indoorlocation und genau das richtige für dieses Event“. 1200 Tickets wird es für den Abend geben.

Stamm und Korunskij, die seit 2021 zusammen in Halle Veranstaltungen organisieren, rechnen fest mit einem schnell ausverkauften Haus. „Die Tickets sind bereits verfügbar und limitiert“, so Domenic Stamm. Tickets für das Event gibt es im Vorverkauf hier.