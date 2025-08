Landkreis Harz/MZ. - Landes-Gold könnte – zumindest nach aktuellem Stand – an den Landkreis Harz gehen: Beim Stadtradeln-Wettbewerb liegt er mit großem Abstand auf dem ersten Platz in Sachsen-Anhalt. Die Harzer sind in drei Wochen 243.797 Kilometer geradelt, was fast das Doppelte des momentan Zweitplatzierten – der Stadt Oranienbaum-Wörlitz im Kreis Wittenberg mit 133.375 Kilometern – ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.