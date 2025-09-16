Das spektakuläre Hochfahrgeschäft „Oracle“ sollte auf dem Eisleber Wiesenmarkt erstmals präsentiert werden. Welche Premieren zu erleben sind.

Warum die angekündigte Weltneuheit doch nicht nach Eisleben kommt

Eisleben/MZ. - Dass der Eisleber Wiesenmarkt deutschlandweit in der obersten Liga der Volksfeste spielt, zeigt sich insbesondere an den Fahrgeschäften. So wird das Magdeburger Schaustellerunternehmen Gebrüder Boos in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Oktoberfest in München stehen – und zwar mit dem „Lach+Freu-Haus“, das sie im vergangenen Jahr als Neuheit auf der Eisleber Wiese präsentiert haben.