Dessau-Roßlau/MZ. - Mit der Übergabe der Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro steht es nun endgültig fest: Die Landesliteraturtage 2026 finden in Dessau-Roßlau statt. Oberbürgermeister Robert Reck hat den Zuwendungsbescheid in Höhe von 40.000 Euro am Dienstagnachmittag in der Stadtbibliothek von Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) entgegengenommen.

Mit den Landesliteraturtagen rücke die Stadt für mehr als zwei Wochen in den Mittelpunkt der Gegenwartsliteratur, so Robra. Mit den Literaturtagen wollen man zudem daran erinnern, „dass Lesen in jedem Falle lohnen ist, dass das Buch nicht stirbt und auch nicht abgelöst wird von Social Media.“ Er freue sich auf ein vielfältiges Programm, das den literarischen Diskurs ebenso stärkt wie die kulturelle Identität der Region.

Landesliteraturtage 2026 in Dessau-Roßlau: Motto lautet „... findet stadt!“

Das Land Sachsen-Anhalt zeige, dass es das Lesen fördert sowie die Kultur und die Stadt Dessau-Roßlau unterstützt, bedankte sich Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) für die stolze Summe. „Unter dem Motto ,… findet stadt!'“ wollen wir damit der Gegenwartsliteratur in Dessau-Roßlau ein möglichst breites Publikum erschließen und neben vielfältigen urbanen Zukunftsvisionen auch Formen der Erinnerungskultur diskutieren.“ Er sei zudem davon überzeugt, dass die Literaturtage dem Bauhaus-Jubiläum zusätzliches Gewicht verleihen.

Die 35. Landesliteraturtage finden vom 7. bis zum 23. Mai 2026 in Dessau-Roßlau statt. Inzwischen haben sich auf die Ausschreibung des Lesefestes, das jährlich in wechselnden Kommunen gastiert, bereits mehr als 80 Autoren beworben. Das Programm soll im Dezember vorliegen. Geplant sind - neben Lesungen in Bibliotheken, Schulen und Senioreneinrichtungen - Buchvorstellungen, Diskussionen, Lange Nächte zu Genres wie Krimi und Lyrik sowie Morgen- und Abendveranstaltungen.

Die Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt wurden erstmals im Jahr 1992 veranstaltet. Ihren Anfang haben sie in Dessau genommen. Allein damit hat die Stadt Literaturgeschichte geschrieben.