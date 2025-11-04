Die Flag-Footballer der Wittenberg Saints suchen neue Spieler. Wie die abgeschlossene Turnier-Saison der Nachwuchsteams aus Griebo vom Trainer und vom Vereinschef bewertet wird.

Saints starten ins Training - Rückblick auf die Saison der Flag-Footballer

2026 wollen die Wittenberg Saints in jeder Nachwuchs-Altersklasse ein Team stellen.

Griebo/MZ. - Beim American Football kommt es insbesondere auf die Wiederholungen an. Einstudierte Spielzüge gelingen auf dem Feld gegen die Konkurrenz grundsätzlich erst, wenn sie im Training unzählige Male geübt worden sind. Und so heißt der Leitspruch – ähnlich wie bei nahezu jeder anderen Sportart – nach der Saison ist vor der Saison.