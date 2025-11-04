weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Streit um Moschee-Neubau in Halle: Stadt verbietet AfD-Vorstoß zu Moschee in Neustadt - Kommt Grundstücksverkauf jetzt ganz schnell?

Eigentlich wollte die AfD den Moscheeneubau in Halle-Neustadt verhindern. Doch die Stadtverwaltung schiebt dem Vorstoß jetzt den Riegel vor. Geht es jetzt plötzlich ganz schnell?

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 04.11.2025, 20:04
Blick auf das Islamische Kulturcenter Am Meeresbrunnen in Neustadt: Neben dem Gebäude soll ein Neubau entstehen.
Blick auf das Islamische Kulturcenter Am Meeresbrunnen in Neustadt: Neben dem Gebäude soll ein Neubau entstehen. (Archivfoto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Im Streit um den Neubau der Moschee in Halle-Neustadt gibt es die nächste Wendung. Die Stadtverwaltung greift durch und hat dem Vorstoß der AfD-Fraktion einen Riegel vorgeschoben, die den Bau verhindern wollte. Nun könnte es möglicherweise ganz schnell gehen.