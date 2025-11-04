Großeinsatz in Bad Schmiedeberg: In einstiger Diskothek, die zuletzt als Bordell genutzt worden sein soll, hat die Polizei eine große Menge Drogen gefunden. Anwohner schildern merkwürdige Beobachtungen.

Razzia in Bad Schmiedeberg: Polizei durchsucht alte Diskothek – mit Verdacht auf Drogenhandel

Polizei und Ordnungsamt durchsuchen die ehemalige Diskothek „Fledermaus“ in der Dommitzscher Straße.

Bad Schmiedeberg/MZ. - In der einstigen Diskothek „Fledermaus“ in Bad Schmiedeberg hat die Polizei an diesem Dienstag, 4. November, eine Razzia durchgeführt. Mehr als ein Dutzend Polizeibeamte, darunter Spezialkräfte der Tatortgruppe, durchsuchten das Gebäude in der Dommitzscher Straße.