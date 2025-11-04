Die Stadt Halle muss Geld sparen. Auch das Laternenfest steht deshalb zur Debatte. Die Verwaltung hat Varianten vorgestellt, wie es aussehen würde, wenn man das Budget kürzt.

Die Peißnitzinsel ist seit jeher ein Kernstück des Laternenfestes in Halle. In Zukunft könnte sich das ändern.

Halle (Saale)/MZ. - Die Spardebatte im halleschen Stadtrat hat nun auch das Laternenfest erreicht. Die Stadtverwaltung hat am Dienstag mehrere Varianten vorgelegt, wie das Volksfest in Zukunft aussehen könnte, wenn man das Budget kürzt. Unter Stadträten sorgten die Varianten für viel Unmut.