Am 121. Geburtstag des in Merseburg geborenen Schriftstellers wurde am Dienstag das Walter-Bauer-Gedenkjahr eröffnet. Walter Bauers Erbin, die Urenkelin des österreichischen Malers Werner Berg, kam zur Eröffnung aus Wien angereist. Was sie bei der Auswertung der Briefkorrespondenz zwischen ihrem Uropa und Walter Bauer herausfand.

Was Walter Bauers Erbin bei der Auswertung seiner Briefe herausfand

Sonst hält Anna Mochar Seminare und liest wissenschaftliche Texte, am Dienstag durfte sie mal ein Straßenzusatzschild einweihen.

Merseburg/MZ. - Irgendwie scheint Walter Bauer immer auch ein bisschen durch Zufall zu den Menschen zu kommen. Oder sie zu ihm. Ines Mayer zum Beispiel, Anwohnerin der Walter-Bauer-Straße in Merseburg, die am Dienstag quasi nur aus ihrer Haustür treten musste, um bei der ersten Veranstaltung des Walter-Bauer-Jahres 2025/26 dabei zu sein.