Tödliches Feuer 87-jähriger Mann stirbt nach Großbrand in Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt
In der Linzer Straße in Halle-Südstadt hat in der Nacht ein verheerender Wohnungsbrand ein Mehrfamilienhaus zerstört. Im Laufe des Tages starb ein 87-Jähriger an den Folgen seiner lebensgefährlichen Verletzungen.
Aktualisiert: 04.11.2025, 20:49
Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Dienstag kam es in der Linzer Straße in der halleschen Südstadt zu einem verheerenden Großbrand. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.