In der Linzer Straße in Halle-Südstadt hat in der Nacht ein verheerender Wohnungsbrand ein Mehrfamilienhaus zerstört. Im Laufe des Tages starb ein 87-Jähriger an den Folgen seiner lebensgefährlichen Verletzungen.

Die Feuerwehr war in der Südstadt in Halle im Großeinsatz.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Dienstag kam es in der Linzer Straße in der halleschen Südstadt zu einem verheerenden Großbrand. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.