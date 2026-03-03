Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen auf der A9 sind am Montag, 2. März, fast 180 Autofahrer geblitzt worden.

Das wird teuer - Autofahrer wird mit 233 km/h auf der A9 bei Bitterfeld-Wolfen geblitzt

Dessau/MZ. - Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen auf der A9 sind am Montag, 2. März, fast 180 Autofahrer geblitzt worden. Die erste Kontrolle gab es zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld-Wolfen und Halle in Fahrtrichtung Berlin. Hier wurden insgesamt 6.638 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wurden 94 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 175 km/h.

Deutlich schneller war der Spitzenreiter, der am Nachmittag an derselben Stelle überführt wurden. Der Autofahrer hatte 233 km/h auf dem Tacho und war damit 111 km/h zu schnell unterwegs. Bei der zweiten Messrunde wurden 6.363 Fahrzeuge gemessen und es gab 83 Verstöße.