Der Frühling ist angebrochen. Brauchen die Vögel da noch Nahrung aus dem Vogelhäuschen. Thomas Schön, Leiter der Wildvogelhilfe erklärt, warum die Meisenknödel vorerst hängen bleiben sollen, welches Futter hilft und welche Nahrung gefährlich für die Tiere werden kann.

Wie lange und womit soll man Vögel jetzt noch füttern? Ein Ornithologe klärt auf

Eine Amsel bedient sich am Vogelhäuschen. Trotz gestiegener Temperaturen sollte man die „Bar“ nicht gleich schließen.

Bad Lauchstädt/MZ. - Der lange kalte Winter ist fast nahtlos in frühlingshaftes Wetter übergegangen. Viele Vogelhäuschen dürften noch gut mit Futter gefüllt sein. Doch wie soll man jetzt damit umgehen? Ist es richtig, Vögeln auch im Frühjahr noch Nahrung anzubieten? Und wenn ja, welche? Thomas Schön von der Wildvogelhilfe Saalekreis gab Robert Briest Antwort.