Die neue Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes Wolfen, Dorothea Schnee, setzt auf Ausbildung, Netzwerkpflege und Offenheit. Warum Angehörige genauso viel Unterstützung brauchen wie die Erkrankten selbst.

Begleiten statt verdrängen - Wie die neue Leiterin den Hospizdienst Wolfen aufstellen will

Gute Stimmung beim Hospizdienst: Dorothea Schnee (li.) übernimmt die Koordination, Conny Rasenberger sieht den Verein damit gestärkt.

Wolfen/MZ. - Seit dem 1. Januar ist Dorothea Schnee Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Wolfen. Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden Conny Rasenberger stellte sie ihre Schwerpunkte und Beweggründe vor.