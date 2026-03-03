Hilfe auch für Angehörige Begleiten statt verdrängen - Wie die neue Leiterin den Hospizdienst Wolfen aufstellen will
Die neue Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes Wolfen, Dorothea Schnee, setzt auf Ausbildung, Netzwerkpflege und Offenheit. Warum Angehörige genauso viel Unterstützung brauchen wie die Erkrankten selbst.
Aktualisiert: 03.03.2026, 14:25
Wolfen/MZ. - Seit dem 1. Januar ist Dorothea Schnee Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Wolfen. Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden Conny Rasenberger stellte sie ihre Schwerpunkte und Beweggründe vor.