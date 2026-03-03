weather heiter
  4. Hilfe auch für Angehörige: Begleiten statt verdrängen - Wie die neue Leiterin den Hospizdienst Wolfen aufstellen will

Die neue Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes Wolfen, Dorothea Schnee, setzt auf Ausbildung, Netzwerkpflege und Offenheit. Warum Angehörige genauso viel Unterstützung brauchen wie die Erkrankten selbst.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 03.03.2026, 14:25
Gute Stimmung beim Hospizdienst: Dorothea Schnee (li.) übernimmt die Koordination, Conny Rasenberger sieht den Verein damit gestärkt.
Gute Stimmung beim Hospizdienst: Dorothea Schnee (li.) übernimmt die Koordination, Conny Rasenberger sieht den Verein damit gestärkt. (Foto: Thomas Schmidt)

Wolfen/MZ. - Seit dem 1. Januar ist Dorothea Schnee Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Wolfen. Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden Conny Rasenberger stellte sie ihre Schwerpunkte und Beweggründe vor.