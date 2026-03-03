Ein Suzuki-Fahrer wollte sich in der Nacht zum Dienstag in Bitterfeld einer Kontrolle entziehen, raste davon und ignorierte mehrere rote Ampeln. Genutzt hat es dem 25-Jährigen trotzdem nichts.

Der Suzuki sollte in der Zörbiger Straße in Bitterfeld kontrolliert werden, der Fahrer flüchtete aber.

Bitterfeld/MZ. - Eine Suzuki-Fahrer ist in der Nacht zum Dienstag, 3. März, vor der Polizei geflüchtet und am Ende gegen eine Polleranlage gefahren.

Einer Polizeistreife war das Auto gegen 0.30 Uhr in der Zörbiger Straße in Bitterfeld aufgefallen, weil an ihm gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten versuchten den Wagen zu stoppen. Trotz des Einsatzes von Blaulicht und Martinshorn fuhr der Fahrer einfach weiter - und erhöhte zudem deutlich seine Geschwindigkeit. Er ignorierte mehrfach das Rotlicht von Ampelanlagen und steuerte gezielt auf weitere Einsatzfahrzeuge der Polizei zu.

Letztendlich kollidierte der 27-jährige Fahrer nahe Sandersdorf mit einer Polleranlage, die seine weitere Fahrt beendete. Damit nicht genug, versuchte er sein Glück zu Fuß. Der Mann kam laut Polizei aber nicht weit. Er konnte nach kurzer Zeit gestellt werden.

Durch weitere Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und der Suzuki nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Außerdem wurde im Auto eine Geldbörse aufgefunden, die gestohlen war.

Der Sachschaden am Suzuki wurde auf annähernd 2.000 Euro geschätzt.