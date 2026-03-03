Feuerwehren im Einsatz Abgelegene Stelle im Dessauer Süden - Ödland brennt auf eine Fläche von 10.000 Quadratmeter
Dessau-Roßlaus Feuerwehren wurden am Dienstag gegen 13.20 Uhr in Richtung Törten alarmiert.
Dessau/MZ. - Ein Ödlandbrand an einer abgelegenen Stelle zwischen Törten und der A9 hat am Dienstag, 3. März, die Dessau-Roßlauer Feuerwehren beschäftigt. Die Alarmierung erfolgte gegen 13.20 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten 10.000 Quadratmeter Wiesenfläche, das Feuer breitete sich weiter aus. Auch trockenes Schilf war in Brand geraten.
Unmittelbar nach dem Eintreffen begannen die Kameraden mit den Löscharbeiten. Es gelang, den Brand einzudämmen und die weitere Ausbreitung zu verhindern. Im weiteren Verlauf wurde das Feuer Schritt für Schritt zurückgedrängt. Gegen 15.30 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Im Anschluss wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.
An der Einsatzstelle wurden nach Angaben der Feuerwehr insgesamt rund 18.000 Liter Wasser eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Am Einsatz beteiligt waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Dessau-Süd, Kochstedt, Mosigkau, Kühnau und Meinsdorf mit insgesamt 34 Einsatzkräften und acht Einsatzfahrzeugen.