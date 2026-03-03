Vier Bernburger sind bereits auf der Heimreise aus dem Urlaub, als ihr Flugzeug wegen der Luftraum-Schließung umkehren muss. Wie es ihnen seitdem in Doha ergangen ist.

Gestrandet im Nahen Osten: Zwei Pärchen aus Bernburg sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Die Bernburger Steffi Mansfeld (von links), Michael Wagner, Claudia und Thomas Souschek sitzen wegen des Iran-Krieges auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 5" in Doha (Katar) fest.

Bernburg/Doha/MZ. - Es sollte ein unbeschwerter Kurzurlaub für Claudia und Thomas Souschek werden. Doch die Kreuzfahrt durch den Persischen Golf nimmt für das Bernburger Ehepaar ein ungeplantes Ende. Die beiden sind am Samstag bereits auf der Heimreise, als ihr Flugzeug wegen der Sperrung des Luftraums infolge des Iran-Krieges wieder umkehren muss. Seitdem sitzen Souscheks wie ein weiteres Pärchen aus Bernburg und tausende andere Passagiere im Hafen von Doha auf dem TUI-Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 5“ fest – ein „goldener Käfig“ auf unbestimmte Zeit, inmitten eines Kriegsgebietes.