Der Pflegedienst Vollmann in Niederröblingen besteht seit 35 Jahren. Wie 28 Mitarbeiter hinter ihrer Chefin stehen und auch größte Schwierigkeiten meistern.

Der Pflegedienst Vollmann in Niederröblingen besteht seit 35 Jahren. Das Mitarbeiterteam hatte zum Jubiläum für die Chefin eine Überraschungsparty organisiert.

Niederröblingen/MZ. - „Ich habe mich schon gewundert, was hier auf dem Hof für ein Gewusel ist“, sagt Ina Vollmann. Sie wohnt gegenüber dem Firmensitz des Pflegedienstes Vollmann in der Schafgasse in Niederröblingen, den sie vor einem Jahr von ihren Eltern übernommen hatte.