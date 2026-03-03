Besonderer Sportverein im Harz Erfolgreich dank Ehrenamt: Wem TSG GutsMuths Quedlinburg Danke sagt
1.693 Mitglieder, starke Abteilungen: Die TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg ist ein Zentrum des Sports und des Miteinanders. Die Würdigung zahlreicher Ehrenamtlicher rückt Menschen ins Rampenlicht, die den Verein mit ihrem Einsatz prägen.
03.03.2026, 15:55
Quedlinburg/MZ - Sie ist der mitgliederstärkste Sportverein im Landkreis Harz: die TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg. 1.693 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder zählen aktuell zu den GutsMuthsern, sind dabei in einem Verein, den ein verschiedene Interessengruppen ansprechendes attraktives, durch engagierte Trainer unterbreitetes Angebot auszeichnet, wie Denis Schmid, Präsident des Kreissportbundes Harz, würdigt.