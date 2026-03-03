1.693 Mitglieder, starke Abteilungen: Die TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg ist ein Zentrum des Sports und des Miteinanders. Die Würdigung zahlreicher Ehrenamtlicher rückt Menschen ins Rampenlicht, die den Verein mit ihrem Einsatz prägen.

Badmintonsportler und Vorstandsmitglied Andreas Schulz (2. v. r.) wurde mit der Ehrennadel des Landessportbundes in Silber geehrt. Glückwünsche kamen vom TSG-Vorsitzenden Frank Müller, Stellvertreterin Kristina Florschütz und KSB-Präsident Denis Schmid (v. l.).

Quedlinburg/MZ - Sie ist der mitgliederstärkste Sportverein im Landkreis Harz: die TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg. 1.693 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder zählen aktuell zu den GutsMuthsern, sind dabei in einem Verein, den ein verschiedene Interessengruppen ansprechendes attraktives, durch engagierte Trainer unterbreitetes Angebot auszeichnet, wie Denis Schmid, Präsident des Kreissportbundes Harz, würdigt.