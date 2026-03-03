Die Ukrainerin Roksolana Pelekhata holt den Hauptpreis bei der Arthur-Wolfsohn-Ehrung in Zeitz. Wem sie mit ihrem Erfolg helfen möchte.

Geflohen aus der Ukraine, gefeiert in Zeitz: 19-Jährige teilt ihr Preisgeld

Die Hauptpreisträgerin der Arthur-Wolfsohn-Ehrung in Zeitz ist in diesem Jahr die 19-jährige Ukrainerin Roksolana Pelekhata.

Zeitz/MZ. - Mit ihrer Stimme zog Roksolana Pelekhata die Zuhörer der Arthur-Wolfsohn-Ehrung in Zeitz sofort in ihren Bann. Am Ende blieb begeisterter Applaus – und die Gewissheit: Die 19-jährige Ukrainerin ist Hauptpreisträgerin im Bereich Musik.