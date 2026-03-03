weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ausgezeichnet im Burgenlandkreis: Geflohen aus der Ukraine, gefeiert in Zeitz: 19-Jährige teilt ihr Preisgeld

Die Ukrainerin Roksolana Pelekhata holt den Hauptpreis bei der Arthur-Wolfsohn-Ehrung in Zeitz. Wem sie mit ihrem Erfolg helfen möchte.

Von Margit Herrmann 03.03.2026, 17:00
Die Hauptpreisträgerin der Arthur-Wolfsohn-Ehrung in Zeitz ist in diesem Jahr die 19-jährige Ukrainerin Roksolana Pelekhata.
Die Hauptpreisträgerin der Arthur-Wolfsohn-Ehrung in Zeitz ist in diesem Jahr die 19-jährige Ukrainerin Roksolana Pelekhata. (Foto: René Weimer)

Zeitz/MZ. - Mit ihrer Stimme zog Roksolana Pelekhata die Zuhörer der Arthur-Wolfsohn-Ehrung in Zeitz sofort in ihren Bann. Am Ende blieb begeisterter Applaus – und die Gewissheit: Die 19-jährige Ukrainerin ist Hauptpreisträgerin im Bereich Musik.