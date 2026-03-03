Der Zeitzer OB will ein völlig neues Konzept für die Adventszeit in Zeitz: mit Advent in den Höfen, Weihnachtsmarkt und Rossweihnacht. Was die Zeitzer zu diesen Plänen sagen.

„Beste Idee seit langem“: Was Zeitzer zu Plänen von OB Thieme für den Weihnachtsmarkt am Roßmarkt sagen

So oder so ähnlich könnte es aussehen beim Advent in den Höfen in Zeitz - zumindest stellt es sich Künstliche Intelligenz so vor. Eigentlich nicht schlecht, oder?

Zeitz/MZ. - „Rathausinnenhof, Hof der Stadtbibliothek, der Platz an der Michaeliskirche und vor der Franziskanerkirche, Bärgasse, Alte Mälzerei, Voigtsplatz, an der Freiheit, Durchgang von der Kramerstraße aus, die ist sowieso am weihnachtlichsten“, zählen die beiden Familien Johannes und Berger in ihrer E-Mail an die MZ auf. Sie sind „begeistert von der Idee, wie unser OB die Vorweihnachtszeit in Zeitz gestalten will“ und haben sich schon mal Gedanken gemacht, wo Platz für den Advent in den Höfen wäre.