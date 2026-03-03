Die Stadtbäckerei Rödel zieht mit einer neuen Filiale in die Räume der Bäckerei „Schäfers“ im Köthener Stadtzentrum. Der Countdown zur Eröffnung läuft. Wann es losgeht. Was sich ändert und was nicht.

„Ich bin zuversichtlich, dass es funktioniert“ - Was Frank Schwenke mit der Bäckerei „Rüstkrümel“ plant

Köthen/MZ. - Eigentlich sind sich Frank Schwenke und seine Geschäftspartnerin einig: „Wir sind mit unserer Betriebsgröße zufrieden.“ Noch mehr Filialen eröffnen, weiter wachsen – kein Bedarf. Eigentlich. „Wir wollen ein mittelständischer Handwerksbetrieb bleiben.“ Doch diese Chance habe man sich nicht entgehen lassen können, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter der Stadtbäckerei Rödel GmbH. „Dass das ein guter Standort ist, weiß man.“