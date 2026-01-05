Was die Alten noch wissen Heimatnachmittag: Warum in Großgörschen über alten Fotos gebrütet wird
Die Organisatoren des ersten Heimatnachmittags in Großgörschen wollen Geschichte und Geschichten sammeln. Was sie damit vor haben.
Großgörschen - „Wer kann die altdeutsche Schrift noch lesen?“ – „Wann hatten wir eigentlich das erste Kinderprinzenpaar?“ – „Von wen an wen ging diese Postkarte?“ – „In der Mitte ist meine Tante Else!“ – „Mein Vater war damals im Elferrat!“ – Solche und ähnliche Sätze waren am Samstagnachmittag mehrfach zu hören, beim ersten Heimatnachmittag in Großgörschen. Zu dem hatte das Organisatoren-Trio Uwe Legler, Thomas Roth und Jens Rittmann eingeladen.