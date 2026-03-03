Die Polizei durchsucht ein Firmengelände in Halle-Ost. Zwei Beschuldigte hatte sie im Visier. Mögliche Waffendeals standen im Fokus der Ermittler.

Wie hier bei einer Razzia im September 2025 in Halle-Ost kamen auch am Montag Beamte der Polizei zum Einsatz.

Halle (Saale)/MZ. - Am Montagmorgen ist es in Halle-Ost zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Beamte durchsuchten ein kleines Firmengelände im Osten der Stadt. Hintergrund sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Halle Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Waffengesetz.