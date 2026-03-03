Durchsuchung bei Firma Waffenhändler in Halle-Ost? Polizei durchsucht Firmengelände nach Verdacht auf illegale Geschäfte
Die Polizei durchsucht ein Firmengelände in Halle-Ost. Zwei Beschuldigte hatte sie im Visier. Mögliche Waffendeals standen im Fokus der Ermittler.
Aktualisiert: 03.03.2026, 11:13
Halle (Saale)/MZ. - Am Montagmorgen ist es in Halle-Ost zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Beamte durchsuchten ein kleines Firmengelände im Osten der Stadt. Hintergrund sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Halle Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Waffengesetz.