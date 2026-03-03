weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fischsterben in Dessau: 700 Kilogramm toter Fisch aus Viereckteich entfernt

Überraschungen im Kescher Mit Video: Trauriger Einsatz am Viereckteich - 700 Kilogramm tote Fische entfernt

Nach dem Massensterben im Viereckteich haben Mitarbeiter von Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung und Feuerwehr am Montag die toten Fische entnommen. Dabei gab es die ein oder andere Überraschung.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 03.03.2026, 12:44
Die toten Fische aus dem Dessau-Roßlauer Viereckteich werden vorerst in mehreren Restmülltonnen gesammelt
Die toten Fische aus dem Dessau-Roßlauer Viereckteich werden vorerst in mehreren Restmülltonnen gesammelt (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Empfindliche Nasen haben den Viereckteich im Georgium die vergangenen Tage gemieden. Und auch am Montagmorgen lag in unmittelbarer Nähe des Gewässers noch ein unangenehmer Geruch in der Luft – ausgelöst vom kürzlichen Fischsterben. Dieser Mief dürfte bald komplett verschwunden sein.