Überraschungen im Kescher Mit Video: Trauriger Einsatz am Viereckteich - 700 Kilogramm tote Fische entfernt
Nach dem Massensterben im Viereckteich haben Mitarbeiter von Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung und Feuerwehr am Montag die toten Fische entnommen. Dabei gab es die ein oder andere Überraschung.
Aktualisiert: 03.03.2026, 12:44
Dessau-Roßlau/MZ. - Empfindliche Nasen haben den Viereckteich im Georgium die vergangenen Tage gemieden. Und auch am Montagmorgen lag in unmittelbarer Nähe des Gewässers noch ein unangenehmer Geruch in der Luft – ausgelöst vom kürzlichen Fischsterben. Dieser Mief dürfte bald komplett verschwunden sein.