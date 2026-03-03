Nach dem Massensterben im Viereckteich haben Mitarbeiter von Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung und Feuerwehr am Montag die toten Fische entnommen. Dabei gab es die ein oder andere Überraschung.

Die toten Fische aus dem Dessau-Roßlauer Viereckteich werden vorerst in mehreren Restmülltonnen gesammelt

Dessau-Roßlau/MZ. - Empfindliche Nasen haben den Viereckteich im Georgium die vergangenen Tage gemieden. Und auch am Montagmorgen lag in unmittelbarer Nähe des Gewässers noch ein unangenehmer Geruch in der Luft – ausgelöst vom kürzlichen Fischsterben. Dieser Mief dürfte bald komplett verschwunden sein.