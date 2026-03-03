Helfen, aufklären, sich vorstellen: Fünfte Auflage der Achtsamkeitstage und Engagementmesse in Wittenberg ist gut besucht. Themen reichen von Sternenkindern bis zum Neugier-Express.

Achtsamkeitstage zeigen, was Wittenberg zu bieten hat

Nils Tiebel will Kinder neugierig auf Technik und die so genannten Mint-Fächer machen. Im Stadthaus demonstriert er zahlreiche Experimente.

Wittenberg/MZ. - Der Neugier-Express hat in Wittenberg Station gemacht. Mit Technik zum Anfassen, mit einer Vielzahl von Experimenten, die Kinder auf spielerische Art verleiten sollen, sich mit komplizierten Vorgängen auseinanderzusetzen, die das Leben zunehmend prägen. Es geht um Sonnenenergie, um Elektromobilität, um Wasserpumpspeicher, sogar um Wasserstoffelektrolyse.