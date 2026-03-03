Unfallserie im Burgenlandkreis Reifenteile fliegen auf der A9 bei Weißenfels umher: Neun Pkw beschädigt
Insgesamt neun Pkw sind bei einer Unfallserie auf der A9 bei Weißenfels beschädigt worden. Was auf der Trasse genau passiert ist.
03.03.2026, 13:38
Weißenfels/MZ - Bei mehreren Unfällen auf der A9 zwischen der Raststätte Osterfeld und der Anschlussstelle Weißenfels sind am Montagabend insgesamt neun Pkw beschädigt worden. Laut Autobahnpolizei war an einem Sattelzug ein Reifen geplatzt. Dadurch seien Reifenteile auf die Fahrbahn geschleudert worden, von denen die Pkw getroffen wurden beziehungsweise über die sie gefahren sind.