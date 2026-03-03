Insgesamt neun Pkw sind bei einer Unfallserie auf der A9 bei Weißenfels beschädigt worden. Was auf der Trasse genau passiert ist.

Dieses Archivbild zeigt einen geplatzten Reifen an einem Sattelzug. Ein Reifenplatzer an einem Laster hat am Montagabend auf der A9 bei Weißenfels zu mehreren Folgeunfällen geführt.

Weißenfels/MZ - Bei mehreren Unfällen auf der A9 zwischen der Raststätte Osterfeld und der Anschlussstelle Weißenfels sind am Montagabend insgesamt neun Pkw beschädigt worden. Laut Autobahnpolizei war an einem Sattelzug ein Reifen geplatzt. Dadurch seien Reifenteile auf die Fahrbahn geschleudert worden, von denen die Pkw getroffen wurden beziehungsweise über die sie gefahren sind.