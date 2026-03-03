Der 1855 gegründete Männergesangsverein „Constantia“ steht ohne festen Chorleiter da. Findet sich keine musikalische Leitung, droht dem Ensemble aus Westdorf die Auflösung.

Westdorf/MZ - Im Bürgerhaus in Westdorf ordnen sich die Sänger. Die Textmappen liegen bereit. Einmal in der Woche probt hier der Männergesangsverein „Constantia“. Chorleiter Rolf Braun hebt die Arme, gibt den Einsatz – und vierstimmig füllt Gesang den Raum. „Weißt du nicht, wo Westdorf liegt, Westdorf liegt im Tale …“ Zwei Lieder studiert der Chor derzeit besonders intensiv ein. Denn Westdorf steht im Bundesfinale von „Unser Dorf hat Zukunft“, die Bundesjury hat sich angekündigt – und die „Constantia“ gestaltet das Programm mit.

Solche Auftritte gehören fest zum Jahreslauf des Chores. Sechsmal im Jahr ist der Männergesangsverein bei Veranstaltungen präsent: beim Chortreffen zu Pfingsten in Opperode, beim Heimatfest in Westdorf, beim Treffen am 1. Mai und bei weiteren Terminen in der Region. „Wir sind regelmäßig unterwegs und zeigen, was wir erarbeitet haben“, sagt Rainer Fischer, zweiter Vorsitzender des Vereins. Das Repertoire ist breit gefächert: „Wir singen Volkslieder ebenso wie neuere Stücke – grundsätzlich in deutscher Sprache.“

Zukunft ist ungewiss

Während die Proben für den besonderen Auftritt laufen, beschäftigt die Sänger jedoch eine grundlegende Frage: Wer übernimmt künftig die musikalische Leitung? Der 1855 gegründete Verein, der im vergangenen Jahr sein 170-jähriges Bestehen gefeiert hat, steht vor einer ungewissen Zukunft. Seit Längerem gibt es keinen festen Chorleiter oder musikalischen Leiter. „Nach 170 Jahren darf unsere Geschichte nicht einfach enden“, betont Fischer.

Aktuell hilft Rolf Braun aus Gatersleben aus. Der promovierte Biologe leitet den Chor seit Januar übergangsweise. „Vierstimmige Männerchöre mit einer so langen Tradition sind selten geworden“, sagt der 77-Jährige. Neben Westdorf betreut er noch ein weiteres Ensemble. „Ich unterstütze die Sänger hier gern, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.“ Mehrere Chöre gleichzeitig zu führen, sei jedoch eine Herausforderung.

Mit 21 aktiven Sängern verfügt die „Constantia“ über eine stabile Besetzung. Gesungen wird in 1. Tenor, 2. Tenor, 1. Bass und 2. Bass. „Das ist eine gute Größe, mit der sich musikalisch arbeiten lässt“, erklärt Rolf Braun. In der Region gebe es nur noch wenige vergleichbare vierstimmige Männerchöre, etwa in Opperode oder Harzgerode. Umso wichtiger sei es, diese Struktur zu erhalten.

Leiter mit Kompetenz und Engagement

Auch Chor-Finanzwart Mario Hillmann hofft auf Interesse an der Aufgabe. Ob Chorleiter oder musikalischer Leiter – entscheidend seien Kompetenz und Engagement. „Ein ausgebildeter Chorleiter bringt bestimmte Zertifikate mit, die Bezeichnung ist klar definiert“, erläutert Hillmann. Unabhängig vom Titel komme es auf musikalisches Fachwissen, Erfahrung in der Stückauswahl und -interpretation sowie auf Dirigierfähigkeit an. Ebenso wichtig seien Kenntnisse der Stimmbildung, organisatorisches Geschick und soziale Fähigkeiten. „Kommunikation, Teamgeist und Kreativität spielen eine große Rolle.“

Noch erklingen die Stimmen im Bürgerhaus, noch bereiten sich die Sänger auf ihre Auftritte vor. Doch ob die Tradition des Männergesangsvereins „Constantia“ auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden kann, hängt davon ab, ob sich eine neue musikalische Leitung findet. Die Zukunft des Chores ist damit offen.

Wer sich vorstellen kann, den Chor als musikalischer Leiter oder Chorleiter unterstützen zu wollen, kann sich unter 0152/01 99 52 04 oder [email protected] melden.