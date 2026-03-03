Die Thyragrotte in Stolberg im Harz ist seit fünf Jahren geschlossen. Die Sanierung kam nur langsam in Schwung. Ab wann das beliebte Freizeitbad wieder Gäste empfängt.

Termin für Thyragrotte Stolberg steht - aber die Gemeinde Südharz braucht jetzt noch einen Millionenkredit

Unter der Rutsche bekommen die Treppen neue Fliesen.

Stolberg/MZ. - Nach mancher Hiobsbotschaft der vergangenen Jahre gibt es jetzt eine gute Nachricht: Der Termin für die Wiedereröffnung von Stolbergs Freizeitbad Thyragrotte steht fest. Südharz' Bauamtsleiter Björn Schade hat ihn jetzt angekündigt. Seiner Aussage nach sollen alle Arbeiten an der Stolberger Thyragrotte rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien beendet sein - also am 3. Juli.