In Gerbstedt wurden neue Abwasserbescheide verschickt. Der AZV erklärt, wie die Gebühren berechnet werden und auch, warum viele Bürger Fragen hatten.

Viele Fragen zu neuen Bescheiden: AZV Wipper-Schlenze reagiert auf Kritik und erklärt Gebühren

Blick auf das Betriebsgelände des AZV Wipper-Schlenze in Hettstedt.

Hettstedt/MZ - Seit einem Jahr müssen auch die Gerbstedter Gebühren fürs Regenwasser berappen. Der Abwasserzweckverband (AZV) Wipper-Schlenze ist für die Beseitigung des Niederschlagswassers im Gebiet der Einheitsgemeinde zuständig. Angekündigt wurde das frühzeitig über die „Wasserzeitung“, die der AZV zweimal jährlich herausgibt, über das Amtsblatt des Landkreises und sogar über persönliche Anschreiben.