Stadt nimmt Proben Traurige Bilder aus dem Georgengarten in Dessau - Spaziergänger melden Fischsterben im Viereckteich
Der lange Winter hat zu einer kleinen ökologischen Tragödie in Dessau-Roßlau geführt. Spaziergänger und Hundebesitzer werden gewarnt.
Aktualisiert: 13.02.2026, 15:53
Dessau/MZ. - Der lange Winter der vergangenen Wochen hat neben vielen schönen Folgen auch zu einer kleinen ökologischen Tragödie in Dessau-Roßlau geführt. Im Viereck- und im Franzosenteich im Georgium ist es zu einem größeren Fischsterben gekommen sein. Das hat die Stadt gemeldet.