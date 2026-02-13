Der lange Winter hat zu einer kleinen ökologischen Tragödie in Dessau-Roßlau geführt. Spaziergänger und Hundebesitzer werden gewarnt.

Traurige Bilder aus dem Georgengarten in Dessau - Spaziergänger melden Fischsterben im Viereckteich

Einige tote Fische schwimmen am Freitag am Viereckteich im Dessauer Georgengarten.

Dessau/MZ. - Der lange Winter der vergangenen Wochen hat neben vielen schönen Folgen auch zu einer kleinen ökologischen Tragödie in Dessau-Roßlau geführt. Im Viereck- und im Franzosenteich im Georgium ist es zu einem größeren Fischsterben gekommen sein. Das hat die Stadt gemeldet.