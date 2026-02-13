weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Stadt nimmt Proben: Traurige Bilder aus dem Georgengarten in Dessau - Spaziergänger melden Fischsterben im Viereckteich

Der lange Winter hat zu einer kleinen ökologischen Tragödie in Dessau-Roßlau geführt. Spaziergänger und Hundebesitzer werden gewarnt.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 13.02.2026, 15:53
Einige tote Fische schwimmen am Freitag am Viereckteich im Dessauer Georgengarten.
Einige tote Fische schwimmen am Freitag am Viereckteich im Dessauer Georgengarten. Foto: Rutte

Dessau/MZ. - Der lange Winter der vergangenen Wochen hat neben vielen schönen Folgen auch zu einer kleinen ökologischen Tragödie in Dessau-Roßlau geführt. Im Viereck- und im Franzosenteich im Georgium ist es zu einem größeren Fischsterben gekommen sein. Das hat die Stadt gemeldet.