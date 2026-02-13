In den Blumenläden in Zeitz ist man auch am Samstagvormittag, 14. Februar, noch auf alle eingerichtet, die einen Blumengruß zum Valentinstag suchen. Was im Angebot ist.

Zeitz/MZ. - Es ist Valentinstag und die Blumenläden in Zeitz sind bestens darauf vorbereitet. Auch in Beas Blütenzauber in der Gleinaer Straße hat man sich ganz auf den Tag der Liebe eingestellt. Das zeigt das Team – Sophie Gräfe, Chefin Beatrice Jäschke, Michaela Anschütz und Phoebe Laue (von links) – sehr eindrucksvoll: Farbenfrohe Schnittblumen warten auf Kunden und Kundinnen, die ihrem Partner oder ihrer Partnerin, Freunden oder Familie am 14. Februar eine Freude machen oder ihre Liebe erklären wollen.

Darunter sind vor allem Rosen, natürlich auch rote, fix und fertig „verpackt“. Sträuße werden auch nach Wunsch und natürlich unter fachkundiger Beratung zusammengestellt. Ganz individuell. Und das noch bis Samstag, 12 Uhr – falls jemand dieses Datum vergessen haben sollte. Und man kann sich natürlich auch selbst Blumen schenken! Aber ursprünglich geht der Tag auf den heiligen Valentin zurück, der als Schutzpatron der Liebenden gilt.