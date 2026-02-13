Ein Straßenbauprojekt in Ballenstedt kann erst nach zehn Jahren starten, doch jetzt mit deutlich weniger Förderung als geplant. Auch die Sporthallensanierung und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Rieder kommen nur langsam voran: Durch ständig wechselnde Förderbedingungen müssen Planungen immer wieder neu erstellt werden.

Bürokratie bremst die Stadt Ballenstedt aus: Bauvorhaben werden durch immer neue Fördervorgaben verzögert.

Ballenstedt/MZ. - „Ich bin positiv gestimmt“, sagt Ballenstedts Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) mit Blick auf das Jahr 2026. Das beschert der Stadt eine Reihe von Vorhaben, die umgesetzt werden sollen. Doch wie sehr die Stadt dabei mit bürokratischen Hürden zu kämpfen hat, zeigt ein Vorhaben, das vor fast zehn Jahren angeschoben wurde und erst jetzt realisiert werden kann.