  4. Öffentlicher Nahverkehr: Nach Engagement einer Anwohnerin: In der Frohen Zukunft in Halle gibt's jetzt einen Rufbus

Seit einigen Jahren bemüht sich die Anwohnerin Elisabeth Gneist schon um eine bessere Nahverkehrsanbindung ihres Wohngebietes am Goldberg und hat sich für zusätzliche Haltestellen eingesetzt. Mit Erfolg. Nun hofft sie, dass der Rufbus auch dauerhaft fährt. Klappt das denn auch?

Von Denny Kleindienst 13.02.2026, 19:59
Einstieg an der Zusatzhaltestelle Brentanostraße: Elisabeth Gneist ist froh über das neue Rufbus-Angebot der Havag in der Frohen Zukunft. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Der Bus kommt wie gerufen. Um 9.34 Uhr hält er an diesem Wochentag an der Zusatzhaltestelle Brentanostraße im Stadtviertel Frohe Zukunft in Halle. Anwohnerin Elisabeth Gneist hat ihn über die Telefonnummer, die auch an der Haltstelle vermerkt ist, bestellt.