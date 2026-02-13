Öffentlicher Nahverkehr Nach Engagement einer Anwohnerin: In der Frohen Zukunft in Halle gibt's jetzt einen Rufbus
Seit einigen Jahren bemüht sich die Anwohnerin Elisabeth Gneist schon um eine bessere Nahverkehrsanbindung ihres Wohngebietes am Goldberg und hat sich für zusätzliche Haltestellen eingesetzt. Mit Erfolg. Nun hofft sie, dass der Rufbus auch dauerhaft fährt. Klappt das denn auch?
13.02.2026, 19:59
Halle (Saale)/MZ. - Der Bus kommt wie gerufen. Um 9.34 Uhr hält er an diesem Wochentag an der Zusatzhaltestelle Brentanostraße im Stadtviertel Frohe Zukunft in Halle. Anwohnerin Elisabeth Gneist hat ihn über die Telefonnummer, die auch an der Haltstelle vermerkt ist, bestellt.