Hinterherhinken mit den Jahresabschlüssen war bei Sachsen-Anhalts Kommunen gang und gäbe. Seit einer Gesetzesänderung geht das nicht mehr. Was Hettstedt jetzt leisten muss, um einen genehmigten Haushalt zu erhalten.

Die Stadt Hettstedt kämpft mit ihren Finanzen – und die Uhr tickt

Guten Gewissens konnten die Stadträte ihr Okay zu den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 geben.

Hettstedt/MZ. - So ziemlich jeder kommunale Kämmerer in Sachsen-Anhalt kennt das Problem: Lange Jahre konnten sich die Gemeinden Zeit lassen bei der Erstellung ihrer Jahresabschlüsse. Sie haben ihre Haushalte in der Regel auch dann genehmigt bekommen, wenn diese noch nicht vorlagen.