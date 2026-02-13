Die Wirtschaft stagniert - und das spüren auch die Handwerksbetriebe. Vielen von ihnen blicken pessimistisch in die Zukunft. So manche haben schon aufgegeben. Dabei gibt es laut der Handwerkskammer Halle Stellschrauben, an denen sich drehen lässt.

Umfrage zur Konjunktur: Handwerkskammer Halle sieht keinen Grund zum Optimismus

Präsident Thomas Keindorf (links) und Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann sehen die Politik in der Pflicht.

Halle (Saale)/MZ. - Mitunter liegt es auch einfach am Wetter: Dass sich seit Weihnachten im Hoch- und Tiefbau kaum etwas tut, ist vor allem der vorherrschenden Witterung in den vergangenen Wochen geschuldet. Und doch liegen die Probleme des Handwerks viel tiefer und sind grundsätzlicher Natur.